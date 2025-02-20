İsraillilerden Netanyahu'ya öfke seli: Siyasilerden gazetecilere herkes tepki gösterdi

Gazze Kasabı Netanyahu, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen 4 esirin cenazelerinin teslim alınmasının ardından öfke ve eleştirilerin hedefi oldu.
Gazze Kasabı'na tepki yağıyor
Aralarında siyasetçi ve gazetecilerin olduğu pek çok İsrailli, Netanyahu'ya Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını "siyasi çıkarları" nedeniyle geciktirmesi nedeniyle sert tepki gösterdi.
'Onlar ölür, o ise kendini kurtarır'
Muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, Netanyahu'yu esirlerin hayatları pahasına siyasi kariyerini kurtarmakla suçlayarak, "Onlar ölür, o (Netanyahu) ise kendini kurtarır." dedi.
'Mayıs ayındaki ateşkesle neredeyse aynı!'
Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi Milletvekili Meirav Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna pek çok İsraillinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmanın mayıs ayında müzakere edilen anlaşma ile neredeyse aynı olduğunu vurgulayan Cohen, "Bütün İsrailli esirleri geri getirmek ve savaşı bitirmek yerine Netanyahu koalisyonunun çıkarları için daha kaç kişi ölecek?" ifadesini kullandı.
'Netanyahu korkunç bir adam!'
İsrailli gazeteci Ben Caspit, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarı varsa onundur ancak başarısızlıkta sorumlusu onlardır." diyerek Netanyahu'nun sık sık İsrail ordusu ve istihbarat servisine yönelik eleştirilerine gönderme yaptı. Caspit, "Başka seçenek yok, bunu yüksek sesle söylemek zorundayız; Binyamin Netanyahu korkunç bir adam." dedi.
Törene katılmaktan vazgeçti
Kanal 12'nin haberine göre Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçmişti.
Protesto edilmekten korktu
Netanyahu'nun esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali nedeniyle törene katılmaktan vazgeçtiği belirtildi.
Hamas'ın zaferi!
Esir takası anlaşması çerçevesinde Gazze'den gelen görüntüler, İsrail kamuoyunda "Hamas'ın zaferi" olarak nitelendiriliyor.