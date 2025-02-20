İsraillilerden Netanyahu'ya öfke seli: Siyasilerden gazetecilere herkes tepki gösterdi

'Mayıs ayındaki ateşkesle neredeyse aynı!'

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi Milletvekili Meirav Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna pek çok İsraillinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.





19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmanın mayıs ayında müzakere edilen anlaşma ile neredeyse aynı olduğunu vurgulayan Cohen, "Bütün İsrailli esirleri geri getirmek ve savaşı bitirmek yerine Netanyahu koalisyonunun çıkarları için daha kaç kişi ölecek?" ifadesini kullandı.