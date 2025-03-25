İstanbul Boğaz Komutanlığına Karadeniz'de kritik görev

Tuğamiral Akarı, İstanbul Boğaz Komutanlığının, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır komutanlığını yaptığım İstanbul Boğaz Komutanlığı, gerek üstlendiği misyon gerekse icra ettiği görevler açısından ülkemizin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması yönünde önemli bir rolü yerine getirmektedir." dedi.