İstanbul Kartal'da 4 katlı binanın çatısı çöktü: Apartman tahliye edildi

"Bu bina 10 yıldır bu şekilde"





Mahalle sakini Kaan Duru, "Bu bina eski. Buranın yöneticisi de bina yıkılacağı için yazlığında oturuyor. Biz birkaç sefer söyledik, uyardık. Belediyeye haber verin dedik ama kimse dinlemedi. En sonunda da bu olay yaşandı. Gerisi de gelecektir diye düşünüyorum. Yaralı ya da ölü var mı bilmiyorum. Yeni geldim ben inşallah yoktur. Ben 10 yıldır burada çalışıyorum. 10 yıldır bu bina böyle ama bina yaşı kaç onu bilmiyorum. Sahil kesiminin yüzde 80'i bu şekilde. Sadece bu bina değil askeriyenin arka tarafıda bu şekilde binalar vardı. Yarıklara kol giriyordu oralar yıkıldı yapılıyor şimdi darısı buna inşallah" dedi.