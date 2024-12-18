İstanbul listede tek başına yer aldı: Türkiye'de küresel il olma potansiyeli taşıyan 5 il belli oldu

Belgeden yapılan derlemeye göre, strateji doğrultusunda atılan adımların başında "mekansal tipoloji küresel entegrasyon" geldi. Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi uluslararası gelişmelerin ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu durumun beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği görüldü. Dolayısıyla ilk olarak "bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi" hedeflendi.