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İstanbul TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu: Yakınları sinir krizi geçirdi

11:22 - 20/06/2024 الخميس
DHA
<p>Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda Adem Yoğurt (34)'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Otoyolun kenarında bulunan ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğu belirlendi. 

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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmaların ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Yoğurt'un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.

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#İstanbul
#TEM Otoyolu
#Ceset
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