İstanbul'da 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Burada bitişik nizam oturma vardı. Bu bitişik nizam iki tane apartmanın bir tanesi kentsel dönüşüme giriyor. Yeniden yükselirken bitişik nizamdan tam yıkılmamış, bir iki duvar kalmış kentsel dönüşüme giren binanın. Oradan tuğlalar düşünce vatandaşlarımız bizi haberdar ediyor. Biz de zabıta ve arama kurtarma ekibimizle geldik. Vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen tahliye ettik, misafir ediyoruz şimdi. Yarın karot alınacak, incelenecek. Şu an kaba bilgiyle bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu.