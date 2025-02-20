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İstanbul'da akşam yolda kaldılar araçlarını sabah kurtardılar: Aniden bastırdı aracı bıraktık

İstanbul'da akşam yolda kaldılar araçlarını sabah kurtardılar: Aniden bastırdı aracı bıraktık

11:5520/02/2025, Perşembe
DHA
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<p>İstanbul'da beklenen kar yağışı bir yanda seyirlik manzaralar oluştururken bir yanda da araç sürücülerini mağdur etti.&nbsp;</p>
İstanbul'da beklenen kar yağışı bir yanda seyirlik manzaralar oluştururken bir yanda da araç sürücülerini mağdur etti.

İstanbul'da Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Sarıyer'deki yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarlarında bırakmak zorunda kaldı. Sürücüler sabah saatlerinde buzlanma ve yeniden başlayan kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta zorlandı.

Akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı.

Sarıyer'de de akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle, araç sahipleri zor durumda kaldı.

Sabah araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücüler bu kez buzlanma nedeniyle zorlandı.

'ANİDEN BASTIRDI; ARACI BIRAKTIK'

Akşam aniden bastıran kar nedeniyle aracını yol kenarına çeken Şükrü Karapınar "Kar aniden bastırdı. Yoksa trafiğe çıkmazdım. Öndeki arabalar kalınca biz de kaldık. Akşam aracı bıraktık. Sabah da geldik şimdi aracın üzerindeki karları attık. Kurtarmaya çalışıyoruz. Akşam kar ani bastırınca buraya müdahale edilmemişti. Gece tuzlamışlar. Ana yol açık. Şimdi aracımızı alıp gideceğiz" dedi.

#İstanbul
#Kar
#Sarıyer

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