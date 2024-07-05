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İstanbul'da çatlaklar oluşan 6 katlı bina boşaltıldı

13:00 - 5/07/2024 vendredi
AA

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan bitişikteki 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından binada oturanlar tahliye edilirken, apartman mühürlendi.

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Esenler'de inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan bitişikteki 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi.


Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'taki çalışma yapılan bir inşaatın bitişiğindeki binada çatlaklar oluştu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.


Yapılan incelemelerin ardından binada oturanlar tahliye edilirken, apartman mühürlendi.

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Esenler Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 ailenin yaşadığı tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 17 kişinin otele yerleştirildiği, bir ailenin ise akrabalarının yanına gittiği belirtildi.

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Belediyenin teknik ekiplerinin 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacağı, buna göre binanın akıbeti hakkında karar verileceği ifade edilen açıklamada, binanın 1988'de inşa edildiği ve üstteki iki katının kaçak olduğu kaydedildi.

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#İstanbul
#Esenler
#Çatlak
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