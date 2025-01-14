İstanbul'da düzenlenen 'Narkopan-7' operasyonunun detayları ortaya çıktı

Adresi izlemeye alan ekipler, iş yerinin bodrum ve giriş katının makineler, sunta plakalar, dolap, koltuk gibi malzemelerle dizayn edilerek marangoz atölyesi izlenimi verildiğini belirledi. Ayrıca şüphelilerin üretim sırasında dikkat çekmemek için iş yerinde bulunan marangoz makinelerinin geç saatlere kadar çalıştırıldığı ve bu şekilde uyuşturucu hap üreten makinelerinin sesini gizledikleri tespit edildi.