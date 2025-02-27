Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Şubat Perşembe hangi mahalle ve sokaklar etkilenecek?

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Şubat Perşembe hangi mahalle ve sokaklar etkilenecek?

09:0827/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>İstanbul elektrik kesintisi sorgulama</p>
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 27 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçe, mahalle ve sokaklara dikkat. Kesinti gün boyu sürecek. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

AYEDAŞ - BEDAŞ azıra sorgulaması İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşacak elektrik kesintileri nedeniyle yapılmakta. İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintisi, birçok bölgesel günlük yaşam döngüsü oluyor. Vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi nerede hangi ilçe ve mahallede olacak? İstanbul elektrik arıza sorgulaması nasıl yapılır sorularının yanında elektrikler ne zaman gelecek? Kesinti ne kadar sürecek? sorulara yanıt arıyor. Planlı veya arıza kaynaklı kesintilerde, kesintinin süresi ve ne zaman sonlanacağı merak konusu. Elektrik sağlayıcı firmalar, BEDAŞ ve Ayedaş kesinti ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak sürdürmenin kalıcılığını en az indirmeye çalışıyor. İstanbul elektrik kesintileri, elektrik kesintisi ve arıza listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama ekranı üzerinden öğreniliyor. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte bugün elektrik kesintisinin yaşanacağı bazı ilçe ve mahalleler.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.




Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avrupa Yakasın’da BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Bu ilçelerde belirli gün ve saatlerde elektrik kesintileri yaşanmakta.

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beyoğlu

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Şişli

Sultangazi

Zeytinburnu





AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.




İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA﻿

#Elektrik kesintisi sorgulama
#BEDAŞ elektrik kesintisi
#Ayedaş elektrik arıza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK emeklilik listesini duyurdu: Bu hastalıklara sahip olanlara emekli maaşı bağlanacak