AYEDAŞ - BEDAŞ azıra sorgulaması İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşacak elektrik kesintileri nedeniyle yapılmakta. İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintisi, birçok bölgesel günlük yaşam döngüsü oluyor. Vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi nerede hangi ilçe ve mahallede olacak? İstanbul elektrik arıza sorgulaması nasıl yapılır sorularının yanında elektrikler ne zaman gelecek? Kesinti ne kadar sürecek? sorulara yanıt arıyor. Planlı veya arıza kaynaklı kesintilerde, kesintinin süresi ve ne zaman sonlanacağı merak konusu. Elektrik sağlayıcı firmalar, BEDAŞ ve Ayedaş kesinti ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak sürdürmenin kalıcılığını en az indirmeye çalışıyor. İstanbul elektrik kesintileri , elektrik kesintisi ve arıza listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama ekranı üzerinden öğreniliyor. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle: