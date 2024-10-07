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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

09:317/10/2024, Pazartesi
AA
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İstanbul'da, Altunizade mevkisinde, toplu ulaşım ve trafikte haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle, kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.


Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle, kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna ve Haliç Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

Kara yolunda Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Avcılar Firuzköy'de Edirne istikametinde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda da yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunun Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde trafik yavaş seyrederken, Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro istasyonlarına girişte de yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu. Metrobüs hattının Zeytinburnu, Mecidiyeköy, Altunizade ve Uzunçayır duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.


Araçlara binmek isteyenler duraklara giriş ve çıkışlarda güçlük yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 65'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

#İstanbul
#Altunizade
#Avcılar
#Küçükçekmece
#Yenibosna
#Haliç Köprüsü

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