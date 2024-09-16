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İstanbul'da haftanın ilk iş günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı: Yoğunluk yüzde 72'lere kadar çıktı

09:46 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:18 - 16/09/2024 Pazartesi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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Zaman zaman şiddetini arttıran yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. 

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Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur yağdı.

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İşlerine gitmek isteyen sürücüler yağış nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Cevizlibağ'da yağmur şiddetini zaman zaman arttırırken trafik durma noktasına geldi.

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İBB Cep Trafik Uygulamasında saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'lere kadar çıktı.

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#İstanbul
#Trafik
#Anadolu
#Avrupa
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