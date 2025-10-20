İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı: Yüzde 71'e çıktı

Haftanın ilk iş gününde, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da trafik yoğunluğu yaşandı.

1 /4 Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 08.00 itibariyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibariyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

2 /4 Kozyatağı D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı. Saat 09.00 itibariya ise İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e geriledi.

3 /4 Kozyatağı Hal - Ataşehir katılımında da yoğunluk yaşanırken, ana arterlerin yanı sıra yan yollarda da yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.