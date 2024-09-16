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İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli kutuyu görenler polisi aradı

19:36 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:54 - 16/09/2024 Pazartesi
DHA

İstanbul Sultangazi'de şüpheli kutuyu görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, kutunun içerisinde pamuk ve kablo olduğunu tespit etti. Kutu detaylı inceleme için alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda sahipsiz kutuyu farkedenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

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Olay yerine gelen ekipler, şüpheli kutunun etrafını çevirerek güvenlik önlemi aldı. 

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında kutuda, pamuk ve kablolar olduğu öğrenildi. 

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 Ekipler detaylı inceleme için paketi alarak polis merkezine götürdü.

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 Olay sonrası kapatılan yollar tekrardan trafiğe açıldı.

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#İstanbul
#Sultangazi
#Polis
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