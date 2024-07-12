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İstanbul'da işçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu

09:06 - 12/07/2024 Cuma
DHA
<p>Olay, dün saat 01.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan, kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan, kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi.

Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, işçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu.

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İddiaya göre, çalışma sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın işçinin kolu baskı makinesine sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

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Baskı makinasına kolu sıkışan işçinin eli koptuğu öğrenildi.

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Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

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Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul
#Pendik
#Kaza
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