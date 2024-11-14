İstanbul'da kan donduran olay: Balık tutmak için göle açılan balıkçılar buldu

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin 3 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi.

1 /7 Dün akşam saatlerinde Balıkçı kayıklarının bulunduğu Menekşe Deresi'nden Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçı teknesinde bulunanlar, su kenarında bir kadın cesedi olduğunu gördü.

2 /7 İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 /7 Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi.

4 /7 Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

5 /7 Polis, cesedin Küçükçekmece'de hakkında 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İnci Başaran'a ait olabileceği ihtimalinden hareketle durumu aileye bildirdi.

6 /7 Adli Tıp Kurumu'na gelen ailenin teşhisiyle cesedin Başaran'a ait olduğu belirlendi.