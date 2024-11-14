İstanbul'da kan donduran olay: Balık tutmak için göle açılan balıkçılar buldu

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin 3 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi.
Dün akşam saatlerinde Balıkçı kayıklarının bulunduğu Menekşe Deresi'nden Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçı teknesinde bulunanlar, su kenarında bir kadın cesedi olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi.
Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, cesedin Küçükçekmece'de hakkında 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İnci Başaran'a ait olabileceği ihtimalinden hareketle durumu aileye bildirdi.
Adli Tıp Kurumu'na gelen ailenin teşhisiyle cesedin Başaran'a ait olduğu belirlendi.