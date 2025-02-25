Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 627,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.





Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatöründen bu yıl şu ana kadar 146,11 milyon metreküp su alındı.