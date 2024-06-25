|
Gündem

İstanbul'da komşuların kavgası kanlı bitti

10:44 - 25/06/2024 Salı
DHA
<p>Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta meydana geldi.&nbsp;&nbsp;</p>
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta meydana geldi.

Başakşehir'de aynı binada oturan komşular arasında kavga çıktı. Kavgada V.G. yanında bulunan silahla H.E.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1/ 6

İddiaya göre, aynı binada oturan H.E. ile V.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. 

2/ 6

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. V.G. yanında bulunan silahla kavga ettiği H.E.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

3/ 6

Silah sesini duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

4/ 6

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

5/ 6

Olay yeri inceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6/ 6
#Başakşehir
#İstanbul
#Kavga
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Temmuz memur zammı: Yüzde 20 ve yüzde 30 zam gelirse yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte kalem kalem 2024 Temmuz zammı sonrası memur maaş tablosu