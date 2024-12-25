İstanbul'da korku dolu anlar: Evin duvarı yıkıldı

"ÇOK KORKTUK SANKİ BOMBA PATLADI"





Çok korktuğunu belirten bina sakini Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim de mutfak, kapılar hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binada, 5 numarada oturuyoruz" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.