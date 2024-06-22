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İstanbul'da maden sahasında akıl almaz kaza: Sonu olmayan yolda araç şarampole uçtu

11:14 - 22/06/2024 Cumartesi
IHA

Eyüpsultan'da maden sahasında sonu olmayan bir yola giren araç, yol bitince şarampole uçtu. Akıl almaz kaza sonrası itfaiye tarafından kurtarılan araçtaki 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait maden sahasında meydana geldi.


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Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde maden sahasına 34 GFT 849 plakalı pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, maden sahasında sonu olmayan olan bir yola girdi.

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Bir süre ilerleyen araç, yoldan aşağıya şarampole uçtu.


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Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.


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İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı. 

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Akıl almaz kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.

#İstanbul
#Eyüpsultan
#maden sahası
#kaza
#şarampol
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