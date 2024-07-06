İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

İstanbul Silivri'de, otluk alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan alevlere kısa sürede karadan ve havadan müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

1 / 6 Silivri Değirmenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2 / 6 Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

3 / 6 Rüzgârın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

4 / 6 Ekiplerin yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ederken, havadan yangın söndürme helikopterinde müdahale etti.

5 / 6 Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri (SAK), itfaiye ekiplerine belediye fen işlerinden gelen su tanklarıyla, su takviyesi yaptı.