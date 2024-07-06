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İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

14:42 - 6/07/2024 Cumartesi
DHA

İstanbul Silivri'de, otluk alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan alevlere kısa sürede karadan ve havadan müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

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Silivri Değirmenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 

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Rüzgârın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. 

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Ekiplerin yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ederken, havadan yangın söndürme helikopterinde müdahale etti.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri (SAK), itfaiye ekiplerine belediye fen işlerinden gelen su tanklarıyla, su takviyesi yaptı.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

#İstanbul
#Silivri
#Orman
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