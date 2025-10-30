İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.





İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda da yüzde 76 olarak ölçüldü.