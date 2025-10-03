Yeni Şafak
İstanbul’da sağanak nedeniyle Maltepe ve Üsküdar'da caddeleri su bastı

22:523/10/2025, Cuma
DHA
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağış nedeniyle suyla dolarken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. 

 Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Maltepe ve Üsküdar'da bazı caddeler suyla doldu. 

Su baskını nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Trafikte yoğunluk yaşandı.

