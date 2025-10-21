Yeni Şafak
İstanbul’da siyaha bürünen dereden kirlilik akıyor

12:2921/10/2025, Salı
IHA
Çevresine moloz yığınları ve çöplerin atıldığı Küçükçekmece Gölü’ne dökülen dere rengi kirlilikten dolayı siyahlaştı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi’nde, Küçükçekmece Gölü’ne dökülen dere kirlilik nedeniyle siyaha büründü. 

Dere çevresine gelişigüzel atılan moloz yığınları, çöpler ve sanayi atıkları bölgeyi adeta çöplüğe çevirdi.

Havadan çekilen görüntülerle ortaya çıkan çevre felaketinde, dere kenarına bırakılan koltuk, araba lastiği ve çeşitli evsel atıklar dikkat çekti. Yüzlerce metrekarelik alanda temizlik yapılmadığı görülürken, otlayan koyunlar da kirliliğin ortasında görüntülendi.

Bölgede yoğun bir şekilde hissedilen lağım kokusu, çevre sakinleri için yaşamı zorlaştırıyor.

Uzun süredir temizlenmeyen dere, geçtiği güzergâhlardan topladığı sanayi atıklarıyla birlikte Küçükçekmece Gölü’ne akarak daha geniş bir çevreyi tehdit ediyor.


Atıl bırakılan bölgedeki kirlilik, çevre ve halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturuyor.

#İstanbul
#Küçükçekmece
#çevre kirliliği
