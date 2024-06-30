İstanbul'da tarihi gün: Topkapı Sarayı'nda ilk kez gece turları başladı

"Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek. Elektriksiz bölümlerde gezilerin bireysel anlamda zor olacağını düşündüğümüz için Babüsselam Kapısı'nda grup oluşturup gezdireceğiz. Tur şirketleri, rehberiyle birlikte gelen ekipleri kendileri gezdirirken, bireysel olarak gelenlerden grup oluşturup, kendi personelimizin öncülüğünde gezilerini sağlayacağız. Fatih Köşkü, Mukaddes Emanetler olsun, aslında burada gece de hayat devam ediyor. Çünkü Mukaddes Emanetler'de, Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar 24 saat Kur'an-ı Kerim okunması devam ediyor. Bunu gece ziyaretçilerimiz görecek."