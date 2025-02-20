İstanbul'da toprak kayması: Kağıthane'de yamaçtan binaya kaya düştü

Kağıthane'de yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan binanın arkasına düşen kaya parçaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bir binanın arka kısmındaki yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki yamaçta, yoğun yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.
Binanın arkasındaki istinat duvarı sağlam kalırken, yamaçtan kopan kaya parçaları binanın arkasındaki boşluğa düştü.
Yapılan kontrollerde, binada herhangi bir hasar oluşmadığı belirlendi.
Kayaların düştüğü anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.