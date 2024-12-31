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İstanbul'da yangın: Mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

İstanbul'da yangın: Mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

17:3131/12/2024, Salı
DHA
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<p>Yangın saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2058 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.</p>
Yangın saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2058 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dairenin alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin tamamını sardı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrollerinde, yanan dairenin içinde 1 kişinin mahsur kaldığı tespit edildi.

Daireye giren itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi kurtardı.

İsmi öğrenilemeyen kişiye, sağlık ekibi tarafından ambulansta tedavi uygulandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangının yaşandığı sokakta esnaf olan Hasan Kaya, "Bir kişi kalmıştı apartmanda, onu da kurtardılar. Yangın sağa, sola sıçradı ama ekipler söndürdü. Bir kişi vardı, yaşlıydı. Onu da kurtardılar" dedi.

#Bağcılar
#Yangın
#İtfaiye

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