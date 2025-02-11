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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle tır yolda kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle tır yolda kaldı

14:4711/02/2025, Salı
AA
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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Arnavutköy çevresi beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Arnavutköy'de, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tırın sürücüsü, kar küreme aracının gelmemesine tepki gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde ulaşımı aksattı.


Arnavutköy'de Şamlar bağlantı yolunda seyreden tır sürücüsü Murat Kaya, bir süre sonra kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.

Aracıyla yolda mahsur kalan Kaya, sabah saat 09.00'dan beri yolda olduğunu, gidecekleri yere ulaşamadıklarını söyledi.

Tır şoförü arkadaşlarının neredeyse hepsinin yolda kaldığını dile getiren Kaya, "Bir tane kar küreme aracı gelmedi. Bu kadar da olmaz. Tırla gidecektik mahsur kaldık. Yardımcı olan arkadaş da yok, kimse yok." dedi.

Şoför arkadaşlarıyla ekiplere haber verdiklerini ancak kimsenin gelmediğini belirten Kaya, "Ne yapacağız bilmiyoruz, kaldık buralarda. Kar küreme aracı gelmedi. Yolun açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Arnavutköy ve Başakşehir'de buzlanan yolda kalan bazı otomobiller, diğer araç sürücüleri ile çevredekilerin yardımıyla güçlükle ilerledi.

#İStanbul
#Avrupa Yakası
#Arnavutköy

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