İstanbul'da yoğun sis: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı. Öte yandan İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.
Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.