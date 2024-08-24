İstanbul'daki pilavcıda gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 2 yaralı

Beyoğlu'nda pilavcıda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. 2 kişi ellerinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, işlettikleri pilav dükkanını açan çift, ocağı yakmak için çakmak çaktı.
Gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Ellerinde yanık oluşan 2 kişi kendilerini dışarıya attı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'Deprem oluyor zannettim'
Esnaf Yılmaz Çınarı “Kapının önünde duruyordum. Birden bomba patlar gibi, deprem oluyor zannettim. Korkudan dışarıya kaçtım. Pilavcı dükkanı. Karı koca çalışıyorlardı. Elleri yanmıştı" dedi.