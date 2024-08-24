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İstanbul'daki pilavcıda gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 2 yaralı

13:50 - 24/08/2024 Cumartesi
DHA
<p>Olay, Bülbül Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.</p>
Olay, Bülbül Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Beyoğlu'nda pilavcıda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. 2 kişi ellerinden yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, işlettikleri pilav dükkanını açan çift, ocağı yakmak için çakmak çaktı.

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Gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. 

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Ellerinde yanık oluşan 2 kişi kendilerini dışarıya attı. 

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Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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'Deprem oluyor zannettim'

Esnaf Yılmaz Çınarı “Kapının önünde duruyordum. Birden bomba patlar gibi, deprem oluyor zannettim. Korkudan dışarıya kaçtım. Pilavcı dükkanı. Karı koca çalışıyorlardı. Elleri yanmıştı" dedi.

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#İstanbul
#Beyoğlu
#Gaz Sızıntısı
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