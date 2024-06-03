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İstanbullular dikkat: Bu ilçeler 10 saat boyunca susuz kalacak

16:30 - 3/06/2024 الإثنين
AA

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Vana yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan su kesintisi, yarın saat 21.00'den başlayacak ve ertesi gün sabah saat 07.00'ye kadar devam edecek.

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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.

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Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın 21.00 ile 07.00 saatleri arasında 10 saat su verilemeyecek.


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Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:

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Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri.

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Çatalca ilçesinde; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı ve Subaşı mahalleleri. 

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Silivri ilçesinde; Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle'nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka mahallelerinin tamamı.

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Yarın saat 21.00'den 07.00'ye kadar su verilemeyecek.

#su kesinitsi
#İstanbul
#İSKİ
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