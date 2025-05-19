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İstanbul'un altında gizli fay mı var? Prof. Dr. Naci Görür gerçeği açıkladı: 'Gerçek tehlike başka'

İstanbul'un altında gizli fay mı var? Prof. Dr. Naci Görür gerçeği açıkladı: 'Gerçek tehlike başka'

12:0819/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fayı'nın birçok alt segmentiyle birlikte büyük deprem riskini barındırırken Marmara Denizi çevresinde yer alan 7 il ve 50'den fazla ilçe, bu fay hatlarının doğrudan etkisi altında yer aldığı biliniyor. Yer bilimcilerin dikkat çektiği bir diğer konu ise, haritalarda yer almayan ancak meydana gelen depremlerle kendini gösteren gizli fay hatları. Son olarak, Bursa’da üç üniversitenin ortak çalışması sonucunda 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek yeni bir fay hattının tespit edilmesi, bölgedeki bilinmeyen risklere yönelik endişeleri artırdı. İstanbul başta olmak üzere Marmara'da olası büyük deprem senaryoları konusunda uzman görüşleri ise farklılık gösteriyor...</p><p><br></p>
Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fayı'nın birçok alt segmentiyle birlikte büyük deprem riskini barındırırken Marmara Denizi çevresinde yer alan 7 il ve 50'den fazla ilçe, bu fay hatlarının doğrudan etkisi altında yer aldığı biliniyor. Yer bilimcilerin dikkat çektiği bir diğer konu ise, haritalarda yer almayan ancak meydana gelen depremlerle kendini gösteren gizli fay hatları. Son olarak, Bursa’da üç üniversitenin ortak çalışması sonucunda 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek yeni bir fay hattının tespit edilmesi, bölgedeki bilinmeyen risklere yönelik endişeleri artırdı. İstanbul başta olmak üzere Marmara'da olası büyük deprem senaryoları konusunda uzman görüşleri ise farklılık gösteriyor...

Marmara Denizi çevresinde büyük deprem beklentisi gündemden düşmezken, “gizli fay” iddiaları büyük bir endişeye neden oldu. Özellikle Bursa’da yapılan bir çalışmada 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek yeni bir fay hattının keşfedilmesi, Marmara’daki potansiyel riskleri gündeme taşıdı. Prof. Dr. Naci Görür, bu iddialara net bir yanıt verdi.

NACİ GÖRÜR'DEN İDDİALARA YANIT


Görür, Marmara’nın adeta avuç içi gibi bilindiğini belirterek “Yok öyle bir şey” ifadelerini kullandı. Görür, “Biz oraların bütün araştırmalarını yaptık, haritasını çıkardık, dünyada yayınladık. Daha sonra da bir takım çalışmalar oldu. Bugün bütün Kuzey Anadolu Fayı çok büyük oranda bilinmektedir. Tahmin edildiği gibi çalışmaktadır. Varsa da irili ufaklı küçük faylar zaman içerisinde onlar da bulunabilir, bunlar olayı değiştirecek bir şey değil ki. Bunlara ‘uyuyan fay’ gibi nitelendirmeler de saçmalık. Araştırmaya dayalı olmadan herkes bir şeyler söylüyor.” diye konuştu.



Asıl risk nerede? Kumburgaz ve Adalar fayı dikkat çekiyor


Görür, kamuoyunun “gizli fay” tartışmalarına odaklanmak yerine, asıl tehlikenin Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolundaki aktif segmentlerde olduğunu vurguladı.


Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


Milliyet'e konuşan Naci Görür; “Şu anda tehlike işareti veren yerler, Silivri açıklarından Yeşilköy açıklarına kadar uzanan Kumburgaz Fayı ve Adalar’ın güneyinden geçen faydır. Her birinin uzunluğu ayrı ayrı 70-75 kilometre ortalama... İkisi birden kırılırsa 7’nin üzerinde deprem üretir, 7.6’ya kadar gelir. Sadece Kumburgaz kırılırsa 7.2 üzerinde, Adalar tek başına kırılırsa 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bunların birbirlerini tetikleme durumu da var tabii...”

Tarihi depremler ve olası senaryolar


Görür, Marmara’da fayların birbirini tetikleyebileceğini ve geçmişte de bu tür örneklerin yaşandığını hatırlattı:

“Tarihi süreç içerisinde bunlar belli aralıklarla, üç ay aralıkla mesela kırılmışlar. 1766’da önce biri kırılmış; üç ay sonra da diğeri, tarihte var bunlar. 1509’da da ikisi beraber kırılmış, onun için bir şey diyemezsiniz... Bilinen birinin diğerini tetiklediği sadece. Nasıl 6 Şubat 2023’te 10 saat arayla Kahramanmaraş depremleri oldu onun gibi...”

Tartışmalardan çok bilimsel veriye kulak verilmeli


Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları, Marmara’daki deprem riskine dair bilimsel gerçeklerin altını çiziyor. Görür’e göre, halk arasında yaygınlaştırılan “uyuyan fay”, “gizli hat” gibi kavramlar, bilimsel temelden yoksun.

Deprem riskinin gerçek boyutunu kavrayabilmek için bilimsel verilere ve uzmanların değerlendirmelerine kulak vermek büyük önem taşıyor.

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