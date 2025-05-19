NACİ GÖRÜR'DEN İDDİALARA YANIT





Görür, Marmara’nın adeta avuç içi gibi bilindiğini belirterek “Yok öyle bir şey” ifadelerini kullandı. Görür, “Biz oraların bütün araştırmalarını yaptık, haritasını çıkardık, dünyada yayınladık. Daha sonra da bir takım çalışmalar oldu. Bugün bütün Kuzey Anadolu Fayı çok büyük oranda bilinmektedir. Tahmin edildiği gibi çalışmaktadır. Varsa da irili ufaklı küçük faylar zaman içerisinde onlar da bulunabilir, bunlar olayı değiştirecek bir şey değil ki. Bunlara ‘uyuyan fay’ gibi nitelendirmeler de saçmalık. Araştırmaya dayalı olmadan herkes bir şeyler söylüyor.” diye konuştu.



