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İstanbul'un yanı başındaki eşsiz manzara: Yerini çok az kişi biliyor duyan akın ediyor

10:07 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu, doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Bayram tatilinde sıcaklardan bunalan vatandaşlar İstanbul'un yanı başındaki bu eşsiz manzarada doğanın keyfini çıkardı.

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Serindere Kanyonu, İstanbul'dan kaçmak isteyen doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

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Sarp kayalıklar arasında ilerleyen ziyaretçiler, şelaleye ulaşarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

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Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini taşıyan Serindere Kanyonu'nda havuz şeklinde pek çok gölet de bulunuyor.

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Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyon, yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi de içinde barındırıyor.

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Kanyon boyunca suları adeta buz gibi akan derenin içinde zorlu bir yürüyüş gerçekleştiren ziyaretçiler, büyüleyici manzaralarla karşılaşıyor.

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 "Yazın yer bulmak zor"

Kartepe'de ikamet eden ve güzel havanın tadını eşiyle çıkarmaya gelen Sedat Öztürk, "Bayram dolayısıyla sıcak havalardan kurtulmak amacıyla Serindere Kanyonu'na geldik.

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Genelde burası kalabalık olur ancak bayram dolayısıyla biraz sakin. Doğasıyla mükemmel. Dere ve orman yapısıyla Karadeniz'i aratmıyor" dedi.

#Bayram tatili
#Kurban Bayramı
#Kocaeli
#Serindere Kanyonu
#İstanbul
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