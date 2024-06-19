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İstanbul'un yanı başındaki güzellik: Doğaseverlerin bayramda uğrak noktası oldu

13:06 - 19/06/2024 Çarşamba
AA

Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

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Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuş ile çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.


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Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan longozu, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 4 bini aşkın kişi ziyaret etti.


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Longozda ağaçlar arasında dolaşma imkanı bulanlar, bembeyaz açan nilüferleri ve kuşları görme fırsatı da yakaladı.


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Ziyaretçi Dilay Değirmenci, gazetecilere, gezinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Ortamı ve doğası çok güzel. Buraya ikinci gelişimiz. Doğası ve havasıyla çok keyifli bir yer, herkese tavsiye ederim." dedi.


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Abdullah Şapçı da üçüncü kez geldiği longozun, doğayla iç içe güzel bir yer olduğunu kaydetti.


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Ailesiyle gelen Yücel Özdemir ise "Burayı çok güzel bulduk. İstanbul'dan her sene geliyoruz. Kuş sesleri ve manzarası çok iyi, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.


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#Kurban Bayramı
#Acarlar Longozu
#Sakarya
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