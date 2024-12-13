İşte Suriyelilerin geri dönüşüyle kiraların düşmesi beklenen il ve ilçeler

Suriye Milli Güçleri Türkiye'nin de desteğiyle 61 yıllık Esed rejimini devirerek ülkeyi özgürlüğüne kavuşturdu. Bu süreçte Türkiye'de bulunan Suriyelilerinde geri dönüşleri başladı. Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecinin hız kazanmasıyla, özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında azalan nüfusun kira fiyatları ve konut piyasası üzerinde etkiler oluşturması bekleniyor.
Son yıllarda Türkiye’de kira fiyatlarındaki hızlı artış, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir sorun haline geldi.
Suriye'de Esed rejiminin düşüşüyle Suriyelilerin geri dönüşü, Türkiye’deki kira piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir.
Özellikle, mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde konut arzının artması ve talebin azalması, kira fiyatlarının düşmesine neden olabilir.
Kira artışının ekonomik sebeplerinin yanı sıra başlıca nedenlerinden biri, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yerleştiği bölgelerdeki konut talebinin artması olarak görülüyor.
Ancak Esed rejiminin yıkılmasından sonra Suriyelilerin ülkelerine dönmesi durumunda, bu bölgelerdeki konut talebinin azalması ve dolayısıyla kira fiyatlarının düşmesi beklenmekte.
Kira fiyatları azacak
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel, İstanbul'daki emlak piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
CNBC-e'ye konuşan Yüksel, Suriyeli nüfusun Türkiye'nin büyük şehirlerinden, özellikle de İstanbul'un Avrupa yakasından hızla azalmasının kira fiyatları ve konut piyasası üzerinde doğrudan etkiler oluşturacağını ifade etti.
Düşüş ne kadar olur?
Yüksel, kira fiyatlarında yüzde 20 veya 30 arasında düşüş yaşanacağını belirtti.
Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz da fiyatlarda kıpırdanmaların olduğunu belirtti.
Ortalama olarak 50 bin konutun boşalacağını söyleyerek özellikle de Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih bölgesindeki kiralık daire fiyatlarında bu düşüşün gözlemlenebileceğinden söz etti.
Suriyelilerin geri dönüşü, Türkiye’deki kira piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir.
Özellikle, mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde konut arzının artması ve talebin azalması, kira fiyatlarının düşmesine etki edecek gibi görünüyor.
İstanbul'da kiraların düşmesi beklenen yerler ise şöyle;
BAĞCILAR
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
SULTANGAZİ