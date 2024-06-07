İstediği şarkı çalışmadı kurşun yağdırdı: Beşiktaş'taki silahlı saldırıda yaralılar var

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise cekiciyle çekildi.







