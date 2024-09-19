İstihbarat başarısı değil kitle imha silahı

İstihbarat başarısı değil kitle imha girişimi

Gazze’de 42 bin kişiyi öldürerek soykırım yapan İsrail, terörünü Lübnan’da sivil alanlara yaydı. İşgalci güç çağrı cihazı saldırısıyla 12 kişiyi öldürdü, çoğu sivil 3 bin kişiyi yaraladı. İstihbarat başarısı olarak lanse edilen saldırının bir kitle imha girişimi olması, “Sırada kimyasal silah saldırısı mı var” sorusunu gündeme getirdi. Dün de Hizbullah'ın kullandığı telsizler siber saldırıyla patlatıldı.