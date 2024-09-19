İstihbarat başarısı değil kitle imha silahı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstihbarat başarısı değil kitle imha girişimi
Gazze’de 42 bin kişiyi öldürerek soykırım yapan İsrail, terörünü Lübnan’da sivil alanlara yaydı. İşgalci güç çağrı cihazı saldırısıyla 12 kişiyi öldürdü, çoğu sivil 3 bin kişiyi yaraladı. İstihbarat başarısı olarak lanse edilen saldırının bir kitle imha girişimi olması, “Sırada kimyasal silah saldırısı mı var” sorusunu gündeme getirdi. Dün de Hizbullah'ın kullandığı telsizler siber saldırıyla patlatıldı.
Hizmet ihracatını taşımacılık sırtlıyor
Türkiye; 2023'te 56,5 milyar dolarlık hizmet ihracatına imza atarken, en büyük payı yüzde 68,9 ile taşımacılık aldı. Taşımacılık hizmetleri ihracatı geçen yıl 2022’ye göre yüzde 10,7 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatında toplam dış satımın yüzde 29,3'ü Almanya, ABD ve İngiltere'ye yapıldı.
Plana sadık kalın
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularına Galatasaray maçında neler yapmaları gerektiğini anlattı. Rakibin olası tahriklerinden uzak kalmaları gerektiğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, maç taktiğine sadık kalmaları halinde Galatasaray’ı Kadıköy’den eli boş göndereceklerini söyledi.