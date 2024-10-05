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İzmir için tehlike çanları çalıyor: 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldi

İzmir için tehlike çanları çalıyor: 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldi

10:185/10/2024, Cumartesi
DHA
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İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 31,07 olan su seviyesi, yüzde 16,83'e kadar düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekip, İzmir için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl bölgede yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. 

Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bugüne göre yüzde 31,07 olan su seviyesi, yüzde 16,83'e düştü.


Tahtalı Barajı için uyarı


Ürkmez Barajı'ndaki doluluk geçen yıl yüzde 16,75 iken bu sene 12,06'ya, Gördes Barajı'nda geçen yıl 3,96'yken bu sene 3,61'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen yıl 24,78 olan doluluk 11,48'e kadar gerilerken, Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 15,26 olan su seviyesi yüzde 17,19'a, Güzelhisar Barajı'nın geçen yıl 60,45 olan doluluk oranı ise 67,85'ye kadar yükseldi. 

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Yaşar, aralık ayına kadar su seviyesinin yüzde 10'lara düşmesini beklediğini belirterek, İzmir'in için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar

#İzmir
#tehlike
#Tahtalı Barajı

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