İzmir Körfezi'nde endişelendiren görüntü: Balık ölümleri yeniden başladı

"BUNUN KÖRFEZLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"





Prof. Dr. Doğan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piriştina'nın ölümünden sonra arıtmalar kapatıldı. Kirlilik tekrar başladı. Olumsuz işler yapıldı. Örneğin derelerin altı betonlandı. 2002 ile 2008 arası deniz hiç kokmamıştı. Zamanla artarak 2012 yıllarından itibaren deniz marulları görülmeye başlandı. Daha önce görünmüyordu. Ardından plankton patlamaları başladı. 2023 yılında kötüye gittiğimiz konusunda uyarılarda bulunduk. Fabrikalardan ve derelerden gelen suyun arıtması gerektiğini vurguladık. Bayraklı'da inanılmaz kötü bir koku vardı. Yapılan çalışmalarda denize alüminyum sülfat döküyorlar. Bir yandan suyu havalandırıyorlar. Burası akvaryum değil bir derya. Belediye 'Alüminyum sülfat atacağız' diyor. Bu madde havuzlarda yeşil yosun olmasın diye kullanılır. Bunun körfezle hiçbir ilgisi yok. O konuda da bilgileri yok. Arıtmalarda sorun olduğunu düşünüyorum."



