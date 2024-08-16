İzmir'deki orman yangını yerleşim yerine sıçradı! Ev ve iş yerleri zarar gördü: Bölgeden tahliye sürüyor

Yangının şu anda 4-5 bölgede devam ettiği bilgisini paylaşan Elban, şöyle devam etti:





"2 bölgedeki yangın nispeten kontrol altına alınmış gibi gözüküyor ama özellikle Örnekköy ve Doğançay'ın aşağı taraflarında mahallelere doğru ilerlemiş durumda. Şu an için Allah'a şükür çok büyük bir risk ve can kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte yangın bu bölgelerde henüz kontrol altına alınmış değil. Yoğun bir şekilde çabalar devam ediyor. Yukarıdaki 1 köyümüzü tahliye ettik. Ayrıca Doğançay Mahallesi dahil, yangına yakın bölgelerde bir kısım evler tahliye edildi."