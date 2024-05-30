İzmit Körfezi'ndeki renk değişiminin sebebi belli oldu

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yağışlar ile karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin denize gelmesi sonucunda bazı fitoplankton türleri için deniz suyunun üremeye uygun hale geldiği ve özellikle ilkbahar aylarında havaların da ısınması ile birlikte deniz suyunun renginin kısa süreli olarak kırmızı veya kahverengiye dönmesinin normal olduğu belirtildi.