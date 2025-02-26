Kalkınma Yolu'nda proje hazır

Ulaştırmada yeni yüzyıla hazırız

Albayrak Medya’nın düzenlediği “Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi” İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve BAE’nin dahil olduğu Kalkınma Yolu için, “Ufak tefek eksikler var ama projenin bittiğini söyleyebilirim. Şimdi yönetim modeli ve finansman modeline yoğunlaştık” dedi.