Kalkınma Yolu'nda proje hazır

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..
Ulaştırmada yeni yüzyıla hazırız
Albayrak Medya’nın düzenlediği “Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi” İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve BAE’nin dahil olduğu Kalkınma Yolu için, “Ufak tefek eksikler var ama projenin bittiğini söyleyebilirim. Şimdi yönetim modeli ve finansman modeline yoğunlaştık” dedi.
Galatasaray ipleri eline aldı
F.Bahçe derbisinden beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 6 puan farkı korurken ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirdi. Kalan 12 maçın 7’sini deplasmanda oynayacak Galatasaray, minimum kayıpla sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.