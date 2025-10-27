Kampanyayı casusları yapmış

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Akkuyu gaz ithalatını yüzde 14 düşürecek
Akkuyu NGS'nin, işletmede kalacağı 60 yıl boyunca Türkiye, 420 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal edecek. Böylece Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 14 azalacak. Projenin Türkiye ekonomisine katkısının yalnızca enerji alanıyla sınırlı kalmadığını belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlayacağını ifade etti.
İBB seçimleriyle ilgili şok itiraflar: Kampanyayı casuslar yapmış
Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün polise verdiği 262 sayfalık ifade, İmamoğlu ekibinin 2019 yılındaki seçim kampanyasını İngiliz ve ABD’li istihbaratçılarla yürüttüğünü gösteriyor. Gün, ortağı, eski istihbaratçı Aaron Barr’ın İmamoğlu’nun izleyeceği taktiklerle ilgili raporlar hazırlayıp, bunları Necati Özkan’a gönderdiğini anlattı.
Aslan evinde coşuyor
Süper Lig'in lideri Galatasaray 30 maçtır kaybetmediği RAMS Park'ta Göztepe'yi de devirip puanını 28’e çıkardı. Konuk ekip, Efkan’la öne geçtiği maçın 2. yarısını 10 kişi oynadı. İlk 9 haftada 3 gol yiyen rakibine, bir maçta 3 gol atan Aslan'a galibiyeti getiren isimler Osimhen, Sara ve İcardi oldu.