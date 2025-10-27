Kampanyayı casusları yapmış

Akkuyu gaz ithalatını yüzde 14 düşürecek

Akkuyu NGS'nin, işletmede kalacağı 60 yıl boyunca Türkiye, 420 milyar metreküp daha az doğal gaz ithal edecek. Böylece Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 14 azalacak. Projenin Türkiye ekonomisine katkısının yalnızca enerji alanıyla sınırlı kalmadığını belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar dolar katkı sağlayacağını ifade etti.



