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Kaos iştahıyla hareket edenler var

Kaos iştahıyla hareket edenler var

04:0013/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Somali'den sonra yeni rota Libya

Türkiye, kara ve denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarını uluslararası boyuta taşıdı. Oruç Reis’in Somali’ye gitmesinin ardından Libya’daki deniz yetki alanı için de görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda, dost ülke ile ruhsat aşamasına gelindiği öğrenildi. Süreç bittikten sonra belirlenen yetki alanında Türkiye, petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.

Bedelini ağır öderler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarıyla paralel olarak sokakları karıştırmaya çalışanları uyardı. Erdoğan “Provokasyon peşinde koşanlar, kaos iştahı ile hareket edenler bugüne kadar hep karşısında bizi buldu. Bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler” dedi.

Avrupa Ligi'nde hedef final

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun

Özbek, “UEFA Avrupa Ligi’nde hedefimizi final koyduk. Süper Lig’de 25. şampiyonluğumuz için de emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gururla

taşımak için hazırız” dedi.

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