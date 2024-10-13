Kaos iştahıyla hareket edenler var

Somali'den sonra yeni rota Libya

Türkiye, kara ve denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarını uluslararası boyuta taşıdı. Oruç Reis’in Somali’ye gitmesinin ardından Libya’daki deniz yetki alanı için de görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda, dost ülke ile ruhsat aşamasına gelindiği öğrenildi. Süreç bittikten sonra belirlenen yetki alanında Türkiye, petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.