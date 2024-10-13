Kaos iştahıyla hareket edenler var

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Somali'den sonra yeni rota Libya
Türkiye, kara ve denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarını uluslararası boyuta taşıdı. Oruç Reis’in Somali’ye gitmesinin ardından Libya’daki deniz yetki alanı için de görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda, dost ülke ile ruhsat aşamasına gelindiği öğrenildi. Süreç bittikten sonra belirlenen yetki alanında Türkiye, petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.
Bedelini ağır öderler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarıyla paralel olarak sokakları karıştırmaya çalışanları uyardı. Erdoğan “Provokasyon peşinde koşanlar, kaos iştahı ile hareket edenler bugüne kadar hep karşısında bizi buldu. Bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler” dedi.
Avrupa Ligi'nde hedef final
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun
Özbek, “UEFA Avrupa Ligi’nde hedefimizi final koyduk. Süper Lig’de 25. şampiyonluğumuz için de emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gururla
taşımak için hazırız” dedi.