Karadeniz için kritik iki ay uyarısı: KTÜ'lü profesör 'Risk oldukça fazla' deyip tarih verdi

‘Drenaj ağları temizlenmeli'





Prof. Dr. Dindaroğlu, bölgede akarsu mecralarındaki yerleşim alanlarının tahliye edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bölgemizde şiddetli yağışların meydana geldiğini biliyoruz. Bölgemizde sel taşkın ve heyelan riski her zaman bulunmakta. Özellikle 2025 yılının şubat ve mart aylarından sonra yoğun kar ve yağmur yağışı da bu riski artıracaktır. Bu anlamda yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımızın önlem alması gerekiyor. Bu önlemler kapsamında; üst havzalardaki orman ekosistemlerinin korunması, drenaj ağlarının temizlenmesi, bu ağların içerisinde suyun akışına engel olabilecek yapıların ve akarsu mecralarındaki yerleşim alanlarının tahliye edilmesi gibi önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.



