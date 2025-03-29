Karadeniz sahil yolunda bayram yoğunluğu: Göç devam ediyor

Öte yandan Samsun-Ankara kara yolunda da zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri de sürücülere, emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve mola verme konularında uyarıda bulundu.