Karış karış arayıp topluyorlar: Kadınların bulduğu taşlar tescilli takılara dönüşüyor

Bu taşlardan birinin de "kalsedon taşı" olduğunu belirten Aydoğan, topladıkları taşları atölyeye getirdiklerini ve burada takı ve aksesuarlara göre damla, oval gibi farklı şekillerde işleyip değerlendirdiklerini anlattı. Aydoğan, şunları kaydetti: