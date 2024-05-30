Kartal'da 6 katlı binada korkunç yangın: Bir ölü

"YANGIN SİGARADAN ÇIKMIŞ"

Bina sakini Serdar Çalışkan, "Sigaradan çıkmış yangın. Dairedeki kişi yatalaktı. Cenazesini balkona aldılar. Çıkarırlar birazdan savcı gelecek. Mahsur kalanların hepsi tahliye edildi. Bebeği aldılar. Çocuklar vardı. Şu anda tahliye bitti" dedi.