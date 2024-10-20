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Katil evinde bile güvende değil

Katil evinde bile güvende değil

04:0020/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Besi kapasitesi iki kat artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli üreticiyi Anadolu topraklarına uyumlu hayvanlarla buluşturarak sektörde ithalatı bitirmeyi hedefliyor. Çalışma kapsamında TİGEM’in 27 bin 500 olan yıllık besi kapasitesi, yıl bitmeden 35 bini aşacak. 2025 sonunda ise hayvan sayısı, 55 binin üzerine çıkarılacak.

Katilin evi vuruldu

Lübnan-İsrail sınırında işgalci İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah, son dönemde işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail hedeflerine karşı dron saldırılarıyla etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutlarından birini vurmayı başaran örgüte ait dronlar, Demir Kubbe karşısındaki başarılarını bir kez daha gösterdi.

Cimbom'dan yıldızlı rekor

Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında yıldız golcüleri İcardi (2) ve Osimhen'in müthiş röveşatası ile mağlup etti. 13 maçlık deplasmanda kazanma serisine ulaşan Cimbom, Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı. Aslan, maç fazlasıyla en yakın rakibi Samsunspor'la puan farkını da 7'ye çıkardı.

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