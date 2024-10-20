Katil evinde bile güvende değil

Cimbom'dan yıldızlı rekor

Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında yıldız golcüleri İcardi (2) ve Osimhen'in müthiş röveşatası ile mağlup etti. 13 maçlık deplasmanda kazanma serisine ulaşan Cimbom, Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı. Aslan, maç fazlasıyla en yakın rakibi Samsunspor'la puan farkını da 7'ye çıkardı.